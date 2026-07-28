«Пришло время». В Белом доме сделали заявление о завершении конфликта на Украине

Темой запланированной на вторник, 28 июля, встречи между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским станет разрешение разногласий между Москвой и Киевом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на CNN.
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