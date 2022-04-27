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В Ардонском районе Северной Осетии Госавтоинспекция провела районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022»

На базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа прошел конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022», организованный государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Ардонскому району совместно с Управлением образования АМС МО Ардонский район и ГБУ «Центр социализации молодежи».

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