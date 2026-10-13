Россельхознадзор нашел во Владимире мясо и колбасу в одной камере

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили на владимирских мясном и молочном предприятиях антисанитарные условия, отсутствие системы ХАССП и 17 непогашенных ветеринарных документов, а также зафиксировали попытку замаскировать нарушения логистики через систему «Меркурий».
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