Бананово-молочный коктейль с мороженым в блендере

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю за считанные минуты для себя и своих близких приготовить в блендере воздушный, освежающий, ароматный коктейль из банана, молока и мороженого.