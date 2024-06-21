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Бананово-молочный коктейль с мороженым в блендере

Бананово-молочный коктейль с мороженым в блендере

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю за считанные минуты для себя и своих близких приготовить в блендере воздушный, освежающий, ароматный коктейль из банана, молока и мороженого.

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