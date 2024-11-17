Бездомный ветеран ЧВК «Вагнер» насмерть забил незнакомца костылем из-за дележки подъезда

В Москве вагнеровец не поделил с собутыльником подъезд и насмерть забил его В Москве бездомный ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не поделил с собутыльником подъезд и насмерть забил его костылем.
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