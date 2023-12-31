В Прикамье возбуждено уголовное дело после гибели троих людей на пожаре

Для установления причин возгорания назначены экспертизы.Пермские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» после гибели троих людей на пожаре в Соликамске.
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