Йеменские хуситы заявили об ударах по объектам компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.
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