Ковид, уступи дорогу! Как правильно сделать прививку от гриппа

В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Делать или нет прививку? Всем ли она показана? Достаточно ли этой меры для защиты от заболевания? Что делать, если грипп всё-таки не обошёл вас стороной? Наши эксперты: заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотренадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им.