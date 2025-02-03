«Зомбирование». Захарова оценила способность ЕС защитить себя

Зомбированием назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявления западных политиков о том, что Евросоюз не сможет самостоятельно защитить себя без поддержки США, 3 февраля в своем Telegram-канале.
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