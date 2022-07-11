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Суд арестовал заказчика проекта метро в Красноярске по делу о хищении более 740 миллионов

Суд арестовал заказчика проекта метро в Красноярске по делу о хищении более 740 миллионов

В июне был отправлен в СИЗО глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег МитвольАрестован экс-руководитель учреждения «Краевое транспортное управление», выступавшего заказчиком проектировки метро в Красноярске.

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