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ОПРОМЕТЧИВОЕ "ФАС" БАЙДЕНА И УБИЙСТВО 50 СЕМЕЙ ИЗРАИЛЕМ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О "ВОЙНЕ СУДНОГО ДНЯ"

ОПРОМЕТЧИВОЕ "ФАС" БАЙДЕНА И УБИЙСТВО 50 СЕМЕЙ ИЗРАИЛЕМ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О "ВОЙНЕ СУДНОГО ДНЯ"

Президент США сделал опрометчивое заявление об уничтожении ХАМАС. Тем временем стало известно о том, что под ударами израильской армии в секторе Газа погибло не менее полусотни семей — не осталось никого выживших.

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