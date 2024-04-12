США, Филиппины и Япония заявили о стремлении к миру без ядерного оружия

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Филиппин Фердинанд Маркоса – младший и президент США Джо Байден сделали совместное заявление о стремлении к миру без ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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