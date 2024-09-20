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Константинов назвал невежеством идею Польши передать Крым под мандат ООН

Константинов назвал невежеством идею Польши передать Крым под мандат ООН

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, идея министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН свидетельствует о невежестве в области истории Крыма, России и Украины.

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