Бывший советник главы киевского режима Алексей Арестович* заявил, что Россия в июле 2024-го продолжит бить по военным объектам Украины и в конце заставит Киев принять ультиматум, пишет «Московский комсомолец».
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