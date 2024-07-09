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Арестович*: в июле 2024-го Украину будут бить жестко и принуждать к капитуляции

Арестович*: в июле 2024-го Украину будут бить жестко и принуждать к капитуляции

Бывший советник главы киевского режима Алексей Арестович* заявил, что Россия в июле 2024-го продолжит бить по военным объектам Украины и в конце заставит Киев принять ультиматум, пишет «Московский комсомолец».

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