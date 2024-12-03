Новак и Великие Ханы на фотографиях со съёмок второго сериала Fallout Сериал Fallo...

Новак и Великие Ханы на фотографиях со съёмок второго сериала FalloutСериал Fallout, базирующийся на одноимённой серии игр, стал одним из самых важных и успешных сериалов 2024 года, отчего второй сезон был анонсирован в кратчайшие сроки и, судя по всему, находится в стадии активной работы.