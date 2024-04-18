ВВС Израиля разбомбили более 40 объектов в секторе Газа за сутки

ВВС Израиля разбомбили более 40 объектов в секторе Газа и 14 раз обстреляли анклав из минометов. В результате Рафах превратился в руины, а число жертв израильских ударов приблизилось к 34 тысячам человек, передает телеканал «Аль-Джазира».