Обезумевшая, крошечная страна, охваченная геополитическими страхами

Зарубежная прессаПолитикаОбезумевшая, крошечная страна, охваченная геополитическими страхамиGlobal Times, Китай, Ху Сицзинь (Hu Xijin) Liu Rui/GT Во вторник Китай решил отозвать своего посла в Литве.Вернуться к статье178НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ЧужаяВ обмен на защиту США????? И они верят что США им поможет??? Вот уж поистине мечтуны....Zainjka mininaАй, Моська ! Знать она сильна, коль лает на Слона !!!Vladimir LioubimcevЛитва испокон веков была мелкой ВОНЮЧКОЙ.antonov_nikitamailru АнтоновИспокон веков... - не смешите! До 1917 такой страны никогда не было. Было Великое княжество Литовское, но это была совсем другая держава, действительно сильная и влиятельная.ВЛАДИМИР ЛАПИНага. которое Россия за 200 лет до 1917г. выкупила у швеции, маааленькую область и с какого это ..уя ОНО стало аж великим. да ещё княжеством, не пойму, всегда эти маленькие вонючки орали что у них во какой, самый большой куй, потом получали пинок по яйцам и тишина, нынче опять выпрашивают......., думается выпросят!!иван головневДык дело в том, что современные литовцы не имеют никакого отношения к Княжеству Литовскому. В управлении, как минимум, не участвовали.Александр ЛукНе совсем так, Россия выкупила у Швеции земли нынешних Латвии и Эстонии, а литовские земли вошли в Россию после раздела Польши, вернее Речь Посполитой.ВЛАДИМИР ЛАПИНот перестановки слагаемых сумма не меняется, это правило из арифметики, а все эти приебалты мне вообще то по ....уй. С одним таким козликом довелось встретится на дне рождения у друга, зашёл разговор о войне, родителях на войне, ВОВ имеется ввиду, и тут этот сучёнок выдал ..-- да мы ваших вояк били до конца 50г.г......, я его без всякого шума, гама, за хоботальник, вывел на улицу, стукнул разок, он сел на жопу, я ему сказал сиди сейчас тебе одежду верхнюю выкинут и ты съе...... шься отсюда, совсем с БАМа, смылся быстро и совсем, я проверил потом.НШНина ШалеваНу если бы все походили на Швейцарию, то где бы Гитлер воевал?НШНина ШалеваНу Литва доигралась. У страха глаза велики, бьются от страха в никуда. Никто денег не дает, Русофобия не вполне финансируется.. А что дальше делать малюсенькой стране?ААлександрСтрана, в которой могут делать только колеса для телег, а политики производить много вони. Люди там нормальные. Где этих политиков откапывают, на какой пиндосной помойке?ЕвгенийА Вы с этими "нормальными" людьми общались? В своём большинстве русофобы. Я бы на Вашем месте не делал бы таких заявлений. Есть, конечно, и нормальные люди, но в основном молодёжь и лица 30, 40 летнего возраста именно так, как и их охарактеризовал.ВЛВиталий ЛитвиновМои дядя и тётя жили в Литве, при СССР, в г. Кретинга. так вот дядя, литовцев иначе чем фашисты не называл, а Литву фашистской республикой. Я сомневался в его правоте. но когда съездил к ним в гости тоже перешёл на его сторону.Анатолий ЗиновьевЭта страна которая поддерживала Гитлера и сейчас усиленно беспокоится и поддерживает гитлеровских недобит ков в Литве, вот и пришло и к ней возмездие за ее злобу и ненависть к России.БОБорис ОсиповАлександр ЛукСамое смешное у Литвы нету ничего ценного, ни природных ресурсов, ни мощной промышленности, да и население потихоньку сваливает в Европу. Она России и даром не нужна.Юрий МожейкоЖаль. Очень жаль. Маленькая красивая страна с гнилой элитой. Лапотная до сих пор.Комментировать
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