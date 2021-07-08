НБА представила мини-фильм о 1-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о первом матче финальной серии плей-офф-2021 «Финикс» – «Милуоки». «Санз» одержали домашнюю победу со счетом 118:105 и открыли счет в серии – 1-0.
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