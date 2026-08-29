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«Если уже Геннадий Сергеевич заговорил… Я когда прочитал - в ужасе был». Бубнов - о старте и перспективах «Зенита» в РПЛ

«Если уже Геннадий Сергеевич заговорил… Я когда прочитал - в ужасе был». Бубнов - о старте и перспективах «Зенита» в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о старте и перспективах «Зенита» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

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