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Сбитый над Киевом истребитель Су-27 831–ой бригады тактической авиации ВВСУ

Сбитый над Киевом истребитель Су-27 831–ой бригады тактической авиации ВВСУ огнём Украинской ПВО. Февраль 2022 года.

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