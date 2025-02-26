Сбитый над Киевом истребитель Су-27 831–ой бригады тактической авиации ВВСУ огнём Украинской ПВО. Февраль 2022 года.
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Сбитый над Киевом истребитель Су-27 831–ой бригады тактической авиации ВВСУ огнём Украинской ПВО. Февраль 2022 года.
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