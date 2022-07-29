Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «Нужно возвращать позиции одного из лидеров Востока, бороться за Кубок Гагарина»

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин высказался о задачах клуба в новом сезоне. – Что за лето изменилось в «Автомобилисте»? – Мы все очень переживали из-за того, что по не совсем спортивным причинам не смогли доиграть прошлый чемпионат и завоевать путевку в плей-офф.