Відвідувачі супермаркету в Нью-Йорку, 10 червня 2022 року Зростання споживчих витрат у червні перевершило очікування економістів Місячна інфляція минулого місяця зросла до найвищого рівня з 2005 року У червні споживчі витрати в США зросли більше, ніж очікувалося, оскільки американці стали платити більше за товари та послуги, а місячна інфляція зросла до найвищого рівня з […] Сообщение Зростання споживчих витрат у червні перевершило очікування економістів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.