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Духовная академия РПЦ попросила у Смольного здание психбольницы на Обводном канале

Письмо направлено в комитет имущественных отношений. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ написал письмо в комитет имущественных отношений, в котором просил передать здание Городской психиатрической больницы № 6, расположенное на набережной Обводного канала, 9.

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