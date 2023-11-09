Духовная академия РПЦ попросила у Смольного здание психбольницы на Обводном канале

Письмо направлено в комитет имущественных отношений. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ написал письмо в комитет имущественных отношений, в котором просил передать здание Городской психиатрической больницы № 6, расположенное на набережной Обводного канала, 9.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии