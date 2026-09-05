Два пилота погибли при крушении истребителя F-4 на авиашоу в Греции

Два летчика погибли при крушении истребителя F-4 Phontom на авиашоу около Афин. Об этом со ссылкой на местные власти пишет Афинское Македонское агентство новостей.
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