Двенадцатилетний водитель пойман в Холмогорском округе

Инцидент произошёл накануне в селе Емецк, где инспекторы ДПС остановили мопед «Альфа».Как сообщает региональная Госавтоинспекция, за рулём находился 12-летний житель Архангельска, который не имел права управления транспортным средством.
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