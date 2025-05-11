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Двенадцатилетний водитель пойман в Холмогорском округе

Двенадцатилетний водитель пойман в Холмогорском округе

Инцидент произошёл накануне в селе Емецк, где инспекторы ДПС остановили мопед «Альфа».Как сообщает региональная Госавтоинспекция, за рулём находился 12-летний житель Архангельска, который не имел права управления транспортным средством.

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