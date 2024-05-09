Что сказал Путин на параде Победы 9 мая 2024 года: главное

Что сказал президент страны Владимир Путин на параде Победы 9 мая 2024 года. Основные моменты. В день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин выступил на торжественном параде, чтобы передать важные послания нации и миру.