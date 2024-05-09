Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Они свое сотрудничество во второй мировой давно в унитаз спустили и превратились не в союзников а в ярых врагов Росси...В Британии запута...
  • Сергей Андросов
    Смотря как мять!"Раз-раз, хардбас...
  • Grandad
    Не понял: я видел на ТВ выступление Порывай! Её так и объявили."Наташа, что твор...

Что сказал Путин на параде Победы 9 мая 2024 года: главное

Что сказал Путин на параде Победы 9 мая 2024 года: главное

Что сказал президент страны Владимир Путин на параде Победы 9 мая 2024 года. Основные моменты. В день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин выступил на торжественном параде, чтобы передать важные послания нации и миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх