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Boeing раздора. США просят аргентину арестовать иранский Boeing 747-300M, переданный Венесуэле в нарушение американских норм экспортного контроля

Boeing раздора. США просят аргентину арестовать иранский Boeing 747-300M, переданный Венесуэле в нарушение американских норм экспортного контроля

США попросили власти Аргентины арестовать транспортный самолет Boeing 747-300M, который, по их данным, был передан иранской авиакомпанией венесуэльским коллегам в нарушение американских норм экспортного контроля, сообщило министерство юстиции.

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