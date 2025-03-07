Юные дипломаты Салехарда и Волновахи провели онлайн-встречу в честь Международного женского дня

В ней участвовали молодые международники из Салехардского лицея и волновахских школ №2 и №5. На встрече куратор дипломатического движения Ямала Евгения Титовская рассказала детям об истории праздника и о том, как он отмечается в разных уголках мира.
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