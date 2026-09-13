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Газета.ру

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Фигуристка Бойкова высказалась об инциденте с гимном AIN на турнире в США

Фигуристка Бойкова высказалась об инциденте с гимном AIN на турнире в США

Российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в парном катании с Дмитрием Козловским, назвала забавным эпизод, в котором организаторы турнира серии «Челленджер» в США не смогли включить для них гимн AIN.

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