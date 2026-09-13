Фигуристка Бойкова высказалась об инциденте с гимном AIN на турнире в США

Российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в парном катании с Дмитрием Козловским, назвала забавным эпизод, в котором организаторы турнира серии «Челленджер» в США не смогли включить для них гимн AIN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Певец Сергей Лаза...
- Премьер Латвии Ку...
- Зеленский: встреч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым