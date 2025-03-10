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Царьград

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Студенты ХГПУ обучат школьников Херсонщины первой помощи для спасательных отрядов

Студенты ХГПУ обучат школьников Херсонщины первой помощи для спасательных отрядов

Студенты Херсонского государственного педагогического университета обучат школьников навыкам первой медицинской помощи для создания школьных спасательных отрядов.

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