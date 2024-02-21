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Не так страшно остаться без мужа, как без жилья. «Бесквартирные» женщины как мишень для осуждения

Не так страшно остаться без мужа, как без жилья. «Бесквартирные» женщины как мишень для осуждения

Женщина, 49 лет, своего жилья нет, на хорошую работу не берут. На соседнем канале обсуждают судьбу дамы, которая к своему юбилею подходит с плачевным результатом: необходимостью платить за съем комнаты и трудится там, где придется, а не там, где хочется.

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