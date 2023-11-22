Выкрутились!..

Александр Черемухин У нас Кремль вообще не в курсе, что творится в России, просто смешно слушать объяснения клоуна Пескова. Ну, а насчёт наград пусть награждают друг друга не удивлюсь если у нас появятся новые генералисимусы

Evgenija Palette Этот Песков - не клоун. Он - враг. И давно бы свалил, если бы ни желание урвать как можно больше, а потом сбежать... Отсюда все эти его готовые клише ( чтобы случайно не обнаружить себя)...И все его не всегда адекватные блеяния...