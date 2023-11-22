Песков заявил, что Кремлю неизвестно о госнаградах сына Кадырова Кремлю ничего не известно о представлении сына главы Чечни к госнаградам, заверил Песков.
Выкрутились!..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Черемухин
У нас Кремль вообще не в курсе, что творится в России, просто смешно слушать объяснения клоуна Пескова. Ну, а насчёт наград пусть награждают друг друга не удивлюсь если у нас появятся новые генералисимусы
Ответить
51 мин.
Evgenija Palette
Этот Песков - не клоун. Он - враг. И давно бы свалил, если бы ни желание урвать как можно больше, а потом сбежать... Отсюда все эти его готовые клише ( чтобы случайно не обнаружить себя)...И все его не всегда адекватные блеяния...
Ответить
48 мин.
Sergey
вся Россия знает.... а они в Кремле не знают! в этом то и дело, что хотят (ЗНАЮТ) а что не надо (НЕ ЗНАЮТ)! хорошо устроились! о многом они не хотят знать.... как живут простые люди, как растут цены, как штрафуют и на работе и на дорогах!
Ответить
45 мин.
Свежие комментарии