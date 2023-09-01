Нижегородская правда

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕНТИНА СУХАНОВА
    Америка несёт миру только зло, а потом свои провакационные действия переносит на другие страны. Раннее на Советский С...Трагедия над Саха...
  • Олег Орехов
    экий бред.а если не будет никаких катаклизмов? то и не эзотерик она.несут чушь несусветную.Эзотерик рассказа...
  • Вет Крап
    А что за стиралка такая?Наша на паузе открывается через две минуты.Либо если выключена или закончена программа.Нижегородские хир...

Сотрудники холдинга «Автобан» приняли участие в VII Всероссийском конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2022/2023»

Сотрудники холдинга «Автобан» приняли участие в VII Всероссийском конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2022/2023»

Сотрудники холдинга «Автобан» – заместитель директора – главный инженер Олег Лесюта, руководитель направления интеллектуальных транспортных систем Павел Водопшин, генеральный директор «А‑Эксплуатация» Алексей Рубахин, заместитель генерального директора «А‑Эксплуатация» Олег Митюшкин и заместитель генерального директора «А‑Эксплуатация» по экономике и финансам Наталья Кривова – приняли участие в VII Всероссийском конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2022/23», который проходил под патронажем Министерства строительства России с мая по август 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх