Сотрудники холдинга «Автобан» приняли участие в VII Всероссийском конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2022/2023»

Сотрудники холдинга «Автобан» – заместитель директора – главный инженер Олег Лесюта, руководитель направления интеллектуальных транспортных систем Павел Водопшин, генеральный директор «А‑Эксплуатация» Алексей Рубахин, заместитель генерального директора «А‑Эксплуатация» Олег Митюшкин и заместитель генерального директора «А‑Эксплуатация» по экономике и финансам Наталья Кривова – приняли участие в VII Всероссийском конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2022/23», который проходил под патронажем Министерства строительства России с мая по август 2023 года.