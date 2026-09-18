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Происшествия

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Делегация Следственного комитета России приняла участие в IV Международной научно-практической конференции в г. Минске

Делегация Следственного комитета России приняла участие в IV Международной научно-практической конференции в г. Минске

В Республике Беларусь прошла IV Международная научно-практическая конференция «Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности», в работе которой приняли участие представители Следственного комитета Российской Федерации.

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