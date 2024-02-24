Два года назад началась специальная военная операция по защите жителей Донбасса. Перед этим Россия признала независимость Донецкой и Луганской республик, что стало легитимным основанием для введения войск на помощь ополченцам Народной милиции ЛДНР, которые к этому времени уже восемь лет сдерживали натиск украинских националистов.