Учёный оспорил версию о динозаврах в наскальной живописи южноафриканских сан

Несколько лет назад учёные выдвинули привлекательную гипотезу: древние охотники-собиратели Сан из Южной Африки могли находить ископаемые кости динозавров и изображать загадочных существ на стенах пещер — задолго до того, как западная наука открыла палеонтологию.