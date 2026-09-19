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Учёный оспорил версию о динозаврах в наскальной живописи южноафриканских сан

Учёный оспорил версию о динозаврах в наскальной живописи южноафриканских сан

Несколько лет назад учёные выдвинули привлекательную гипотезу: древние охотники-собиратели Сан из Южной Африки могли находить ископаемые кости динозавров и изображать загадочных существ на стенах пещер — задолго до того, как западная наука открыла палеонтологию.

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