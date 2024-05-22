Компания Neuralink получила зеленый свет от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на имплантацию одного из своих революционных чипов в мозг второго пациента, несмотря на проблемы, возникшие с первым

Neuralink получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на имплантацию одного из своих инновационных чипов в мозг второго пациента, несмотря на проблемы с первым пациентом.
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