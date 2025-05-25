"Скоро некого будет воспитывать в русофобии".Так руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева ответила на слова замглавы офиса Зеленского Ирины Верещук.
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