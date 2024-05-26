Подводный интернет-кабель свяжет Африку с Австралией. Этим займется Google

Корпорация Google прокладывает первый в истории оптоволоконный кабель Umoja, который напрямую соединит африканский континент с австралийскимКабель Umoja дополнит цифровую магистраль Google Equiano, которая соединяет Африку с Европой.
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