Bandai Namco купили аниме-студию 8-bit, авторов “О моем перерождении в слизь” и “Непу...

Bandai Namco купили аниме-студию 8-bit, авторов “О моем перерождении в слизь” и “Непутевого ученика в школе магии 2”Компания Bandai Namco объявила о приобретении аниме-студии 8-bit, которую вы можете знать по адаптации ранобэ “О моем перерождении в слизь”, а также по полнометражкам и второму сезону “Непутевого ученика в школе магии”.