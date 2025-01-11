Как и когда русские освободят Одессу? Есть плохая и хорошая новости

ИМ

Ильдус Мамлеев

Выйти через Днепропетровск на Виницу, силами Северо корейского экспедиционного корпуса тыщ эдак в 200-250, от туда на Преднестровье, там огромные запасы вооружения и боеприпасов. Бандеровцы и все им сочувствующие, с Одессы сами сбегут в Румынию. И фсё - Одесса наша!