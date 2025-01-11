Военный обозреватель ответил на вопрос, как и когда русские освободят Одессу. Есть плохая и хорошая новости.
Как и когда русские освободят Одессу? Есть плохая и хорошая новости
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Выйти через Днепропетровск на Виницу, силами Северо корейского экспедиционного корпуса тыщ эдак в 200-250, от туда на Преднестровье, там огромные запасы вооружения и боеприпасов. Бандеровцы и все им сочувствующие, с Одессы сами сбегут в Румынию. И фсё - Одесса наша!
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14 час.
Константин Самарин
Так на Одессу уже Болгария хавальник раскрыла.😄
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10 час.
Игорь Васиков
Одессу однозначно надо вернуть в Россию!
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6 час.
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