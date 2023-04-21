СМИ: западная военная техника не оправдала ожиданий ВСУ

Переданная Киеву западная военная техника не оправдала ожиданий военнослужащих ВСУ. В украинских соцсетях демонстрируется эвакуация американского бронетранспортера MRAP International М1224 MaxxPro, подбитого под Бахмутом (Артемовском), сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
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