Украина не осмелилась бы без отмашки западных кураторов на вторжение в Курскую область. Такое мнение, передает, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.
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