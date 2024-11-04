Вопрос можно ли носить хиджабы и никабы? Можно ли ходить голыми? Можно ли совершать половой акт на улице? Конечно можно.
Хиджабы, никабы носить можно, но…
Комментарии
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Михаил Васильев
Вот так начинаются войны на религиозной почве или с острой или тупой стороны разбивать яйцо в смятку!
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3 час.
Алатырка
И почему тем, кому из милости разрешили приехать поработать необходимо что-то объяснять? Вон в ОАЭ ничего не объясняют - нарушил - пинка под зад и запрет на въезд. Просто пора заканчивать трепаться - дичье из сразии и Закавказья имеют такой менталитет - силу показал - уважают, доброта для них = слабость. Мы их не пинаем, не бьем и не убиваем - мы слабые и с нами так можно. У себя их бы убили - там так нельзя. Железная логика.
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23 мин.
Алатырка
Конечно - они сюда прутся и наших радикализируют
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22 мин.
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