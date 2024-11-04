Хиджабы, никабы носить можно, но…

Алатырка

И почему тем, кому из милости разрешили приехать поработать необходимо что-то объяснять? Вон в ОАЭ ничего не объясняют - нарушил - пинка под зад и запрет на въезд. Просто пора заканчивать трепаться - дичье из сразии и Закавказья имеют такой менталитет - силу показал - уважают, доброта для них = слабость. Мы их не пинаем, не бьем и не убиваем - мы слабые и с нами так можно. У себя их бы убили - там так нельзя. Железная логика.