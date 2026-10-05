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Лоран Мекьес: «Хватит ли «Ред Булл» темпа, чтобы побороться за победу на каждой оставшейся трассе? Не знаю, что сказать»

Руководитель « Ред Булл » оценил темп болида после победы на Гран-при Бахрейна в Малайзии. «Мы были удивлены расстановкой сил в Малайзии.

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