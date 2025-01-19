«Вы без нас не обойдётесь!» – уверены мигранты, и пытаются диктовать условия довольно жёстко. Правда, такая интересная ситуация – диктуют условия они… из Узбекистана.
«Вы без нас не проживёте», «голодать будете» – журналисты пообщались с мигрантами в Узбекистане
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
?
Ответить
7 час.
Вадим Кузнецов
Жители стран Центральной Азии вовсе не обязаны ехать на заработки в Россию. Они вполне могут поехаь в развитые страны Азии (например, в Сингапур или в Японию), или в Европу, или в Америку - Северную или Южную. Нужно то всего ничего: образование, навыки, квалификация в ценимой профессии. А также умение себя вести в любом цивилизованном обществе. Ах, этого всего нет? А без этого они и у себя дома никому не нужны.
Ответить
4 час.
igor kim
А ведь раньше прекрасно обходились без мигрантов. Может нужно сделать как раньше.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии