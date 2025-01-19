«Вы без нас не проживёте», «голодать будете» – журналисты пообщались с мигрантами в Узбекистане

Вадим Кузнецов

Жители стран Центральной Азии вовсе не обязаны ехать на заработки в Россию. Они вполне могут поехаь в развитые страны Азии (например, в Сингапур или в Японию), или в Европу, или в Америку - Северную или Южную. Нужно то всего ничего: образование, навыки, квалификация в ценимой профессии. А также умение себя вести в любом цивилизованном обществе. Ах, этого всего нет? А без этого они и у себя дома никому не нужны.