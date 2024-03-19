Польше предрекли исчезновение в случае масштабного разворачивания конфликта в Незалежной.В последние дни Запад совсем распоясался, пуская в ход свои страшилки об отправке военных НАТО на территорию Украины.
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