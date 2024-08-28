Structure: ученые обнаружили у термитов воинов-камикадзе

Ученые Института органической химии и биохимии Чешской академии наук вместе с коллегами из Чешского университета естественных наук исследовали необычную защитную стратегию термитов вида Neocapritermes taracua.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии