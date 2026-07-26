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Nike отказывается от крупнейших онлайн-партнеров в Китае, рискуя потерять часть рынка

Nike отказывается от крупнейших онлайн-партнеров в Китае, рискуя потерять часть рынка

Решение Nike прекратить большую часть онлайн-дистрибуции через двух крупнейших розничных партнеров в Китае может негативно сказаться на продажах компании и усилить позиции конкурентов на одном из ключевых мировых рынков спортивной одежды.

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