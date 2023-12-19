Сальников считает унизительными условия допуска россиян к Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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